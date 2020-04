Prise en main du HTC One M8 : un successeur digne de ce nom

Un an après le One premier du nom, HTC se décide enfin à lever le voile sur son successeur, sobrement baptisé le One M8. Si le nouveau venu ressemble beaucoup à son prédécesseur de prime abord, nous avons eu l’occasion de nous rendre compte qu’il l’améliore sur tous les points lors de notre prise en main de l’appareil…

Le mois dernier, Samsung et Sony ont profité du Mobile World Congress de Barcelone pour dévoiler leurs prochains smartphones haut de gamme, respectivement les Galaxy S5 et Xperia Z2. C’est maintenant au tour de HTC de présenter son prochain mobile vedette, le One M8. Comme son nom le laisse clairement entendre, il s’agit là du successeur du premier One, sorti il y a tout juste un an.

Présents à la conférence de lancement du produit à Londres le 25 mars , nous avons eu l’occasion de le manipuler assez longuement. Avant de vous donner nos premières impressions sur la bête, voici un résumé de ses principales caractéristiques techniques :

• Un écran IPS LCD 3 Full HD de 5 pouces (1920 x 1080 pixels)

• Un processeur Qualcomm Snapdragon 801, cadencé à 2,3 GHz

• 2 Go de mémoire vive

• Une puce graphique Adreno 330

• Un capteur photo Ultra Pixel ( 4 mégapixels), capable de filmer en Full HD 1080p

• Un flash double led

• Un second capteur photo pour la profondeur de champ

• Un capteur frontal de 5 mégapixels

• Des connectivités 4G (LTE cat 4), Bluetooth 4.0 LE, Wi-Fi b/g/n, GPS, NFC, etc.

• Android 4.4 KitKat + HTC Sense 6

• Des dimensions de 146,36 x 70,6 x 9,35 mm, pour 160 g

Un design encore amélioré

De prime abord, le design du nouveau venu ne tranche pas avec celui de son prédécesseur. On retrouve en effet la même coque en aluminium brossé, unanimement saluée sur le précédent modèle. Pourtant, il suffit de prendre l’appareil en main pour comprendre que HTC a réussi à améliorer encore sa formule. Sur le HTC One M8, la coque en question est désormais « unibody », ce qui signifie qu’elle est usinée de bout en bout dans une seule pièce d’aluminium. Le résultat est encore plus impressionnant qu’auparavant, notamment au niveau des bords maintenant arrondis, qui offrent une prise en main très agréable

Quant au niveau de finition de l’appareil, il est tout simplement exceptionnel. Le HTC One M8 est sans contestation possible le smartphone Android le plus abouti sur le plan du design et de la qualité de fabrication.