Prise en main du HTC One M8 : L’écran et l’interface

L’écran et l’interface progressent aussi

HTC a également amélioré l’écran du One M8 : celui-ci profite d’une diagonale de 5 pouces, pour une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), soit des caractéristiques équivalentes à celles de la concurrence. Pour mémoire, le premier One offrait déjà un très bon rendu sur son afficheur de 4,7 pouces, déjà Full HD

Précisons que le constructeur n’a pas fait qu’agrandir légèrement l’écran en question. Il est également passé d’une dalle LCD 2 à une dalle LCD 3. HTC affirme que cette technologie offre des couleurs plus vives, une meilleure luminosité et des angles de vision élargis. L’afficheur du premier One était déjà un modèle du genre et son successeur place la barre encore plus haut. Nous n’avons pas encore passé suffisamment de temps avec le M8 pour décider s’il est vraiment meilleur ou pas que son prédécesseur en termes de rendu. Mais une chose est certaine ; il n’aura certainement rien à envier à la concurrence. Nous avons lancé plusieurs vidéos, scruté des photos et utilisé le navigateur Web sans apercevoir le moindre défaut. Le résultat s’annonce donc à la hauteur du reste.

HTC s’est également fendu d’une toute nouvelle version de son interface utilisateur, Sense 6. Elle ne révolutionne rien à ce que l’on connait déjà sur les précédents modèles. Mais elle affine encore un peu plus une formule déjà très efficace, en offrant notamment aux utilisateurs un meilleur contrôle du panneau d’informations Blinkfeed. L’ensemble tourne d’ores et déjà à la perfection grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 801, le plus récent et le plus puissant du moment, et les 2 Go de mémoire vive qui l’accompagnent.

Verdict

Nous avons été particulièrement charmés par le HTC One M8 après cette première rencontre. À l’heure où le plastique règne en maître chez la concurrence, ce modèle tout en aluminium est une véritable bouffée de fraîcheur. Une fois allumé, il impressionne tout autant grâce à sa grande réactivité, son interface soignée, ses innombrables fonctions multimédias et la qualité de son écran. Seule la technologie Ultra Pixel pourra une fois de plus faire grincer des dents certains puristes de la photo. Mais même eux ne pourront qu’être impressionnés par le second capteur et les possibilités innovantes qu’il apporte.

Le HTC One M8 sera disponible début avril 2014, dans deux coloris différents : gris acier ou argent. Quant au modèle « or », il arrivera plus tard courant avril.