iPhone 5 sans 4G française : Samsung en profite !

Alors qu’Apple vient à peine de dévoiler son iPhone 5, l’examen des spécifications techniques montre que sa puce sans fil « à tout faire » ne fait finalement pas tout ! En effet, malgré trois déclinaisons dont une spécifique à l’Europe, le smartphone d’Apple ne sera pas compatible avec la 4G LTE française… Du coup Samsung prépare un Galaxy S III adapté à nos réseaux !

La compatibilité ou plus exactement la « non compatibilité » 4 G LTE des nouveaux iPad avait déjà fait couler beaucoup d’encre et conduit Apple devant divers tribunaux. Comme les réseaux GSM à leurs débuts, les réseaux 4G sont loin d’être standardisés et les fréquences varient selon les pays. Il est donc très difficile de concevoir des appareils universels et les constructeurs ne communiquent pas toujours clairement sur les normes prises en charge. Pour compliquer la situation, il est très difficile de savoir quelles sont les (futures) normes 4G LTE déployées dans son propre pays étant donné qu’elles peuvent varier selon les opérateurs ! De plus, les réseaux 4G sont seulement en phase préliminaire d’installation…

Quoi qu’il en soit, l’iPhone 5 (dont on connait Risk ) n’est visiblement pas compatible avec les bandes qui seront utilisées par la 4G française (800 MHz et 2600 MHz). Samsung, le principal concurrent d’Apple, est bien déterminé à profiter de cette faille pour grappiller des parts de marché. Le constructeur coréen prépare ainsi un Galaxy S III compatible 4G LTE sur les bandes 800 MHz, 2600 MHz et 1800 MHz. Une chose est certaine, la bataille des normes ne sera pas bénéfiques aux utilisateurs ni à l’interopérabilité !