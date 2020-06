Haunted Domains vient hanter votre Iphone

En cette nuit d’Halloween, je vous propose un petit aperçu d’un jeu qui débarquera bientôt sur votre Iphone et qui va prolonger un peu cette fête effrayante et gourmande qu’est Halloween. Haunted Domains,c’est son nom en version originale au moins, est un jeu de gestion de temps comme je les aime, et donc un jeu par définition très chronophage.

Dans ce jeu aux graphismes très soignés, comme vous pouvez le voir sur les captures que j’ai faites pour vous, vous allez avoir la mission de gérer un hotel. Mais pas un hotel 3 étoiles classique non, une sorte de maison hantée dans laquelle vos exigeants clients seront des fantômes et autres personnages effrayants !

Très classique dans sa prise en main, Haunted Domains est cependant une vraie réussite. Réussite graphique d’abord puisque le design est époustouflant. Réussite sur le plan de l’histoire qui est amusante et bien pensée. Réussite enfin dans sa prise en main qui est rapide et intuitive.

Un jeu que je vous recommande de tester lors de sa sortie qui est imminente et devrait avoir lieu la première semaine de novembre. Espérons juste que son prix soit raisonnable car ce jeu vous fera passer de très ons moments !