Domotique – La Somfy box

Dans un premier temps, il faut choisir l’équipement, le scénario ou l’alerte à activer pour la domotique de sa maison. Dans un second temps, il faut indiquer l’élément déclencheur, à savoir l’activation d’un détecteur ou un paramètre de temps.

Avec la Somfy box (TaHoma switch) la possibilité des scénarios est multiple et on apprécie la précision des paramètres. Enfin, on apprécie la large compatibilité de Somfy : la box est compatible avec la plupart des équipements de l’habitat (produits RTS et IO) utilisés par un artisan rénovation par exemple, et dispose de partenariats avec de nombreuses marques.

En cas d’alerte, Somfy ne propose qu’une alerte mail. On aurait aimé pouvoir être informé par SMS ; pour ce faire, il faut souscrire à une option (pack 10 SMS : 4,90€, pack 35 SMS : 8,90€, pack 100 SMS : 19,99€).

Une application intuitive

Somfy propose une application mobile(disponible sur iOS et Android) depuis laquelle il est possible de gérer ses équipements et d’avoir accès à sa caméra de surveillance. On a apprécié l’ergonomie de l’outil qui s’avère plus intuitif que l’interface web.

Une partie Favoris permet d’avoir un accès direct à l’équipement de son choix. Il est également possible de gérer tous les périphériques installés dans la partie Ma maison et de suivre l’historique de leur activité.

L’utilisateur pourra également avoir accès à la configuration de scénarios.

L’avis de la rédaction

Notre test de la Somfy Box s’est révélé concluant : on a trouvé l’installation plutôt simple et malgré quelques obstacles, nous sommes parvenus à faire fonctionner la Somfy Box relativement rapidement. On regrette que la création de scénario et la programmation soit aussi laborieuse, mais on a particulièrement apprécié l’application mobile qui est en revanche très intuitive et qui permet de contrôler ses équipements quel que soit l’endroit où l’on se trouve. L’une des vraies forces de Somfy est son assistance téléphonique très réactive ainsi que sa communauté d’entraide : le forum Somfy est une mine d’informations et permet de résoudre bon nombre de problèmes.

On aime :

la facilité d’installation de la Somfy Box

Le SAV efficace, le forum ainsi que les nombreux tutoriels et notices fournis par Somfy qui facilitent l’installation

l’application très intuitive

On aime moins :

la création de scénario est laborieuse

l’absence d’alerte SMS gratuite

le prix assez élevé