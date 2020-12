la communication dématérialisée : L’iPhone

L’iPhone est sorti en France en novembre 2007. Il permettait déjà de se connecter sur Internet, d’écouter de la musique, de regarder une vidéo et de téléphoner bien sûr ! Cette première version de l’iPhone a été designé par Jonathan Ive, designer industriel de Mac (qui a aussi signé l’iPod).

La dernière version 3GS de l’iPhone propose des performances encore plus rapides et de nouvelles applications, comme la caméra intégrée. Elle est livrée avec des écouteurs stéréos, un câble USB et un adaptateur.