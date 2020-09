La nouvelle ergonomie des sites web mobiles

Les tablettes et les smartphones font évoluer le net. Par leur succès – 1,45 millions de tablettes vendues en France chaque année, soit davantage que des ordinateurs de bureaux – ces nouveaux appareils mobiles vont-ils modifier les comportements des internautes et ceux des créateurs de sites web ?

En définitive, au milieu de nouvelles contraintes techniques surgissent de nouveaux comportements d’utilisateurs et de nouveaux apprentissages. Rien n’est figé dans le monde du web. Les concepteurs d’applications sont au cœur d’un formidable bouleversement et il n’appartient qu’à eux de prendre en compte cette nouvelle donne. Même chose au niveau du marketing et du référencement google : les professionnels de la visibilité vont devoir s’adapter !

Mais un comportement d’utilisateur nous semble très important dans cette évolution, c’est son apprentissage …

Jusqu’à présent un internaute était un spécialiste : selon son âge et sa formation il devait acquérir un savoir faire minimum indispensable pour manipuler un ordinateur et naviguer sur le web. Aujourd’hui, les smartphones remplacent peu à peu les téléphones mobiles classiques, et même des utilisateurs très novices disposent d’un navigateur web entre leurs mains. Aussi, malgré la complexité de ces appareils, les usagers se les approprient, les adoptent et finissent par connaître par cœur certaines fonctionnalités. Les téléphones portables sont comme nos portefeuilles, nos clés de maison etc. Ils sont personnels et font un peu partie de nous-mêmes.

Alors même si la majorité des utilisateurs ne connaîtra que 10% des possibilités techniques de leurs téléphones, ce sont 10% qui leur permettent d’accéder à un nouveau monde technologique. Ces internautes-là ont donc de nouvelles aptitudes. Des manipulations compliquées pour eux sur un ordinateur leur deviennent faciles sur leur smartphone, tout simplement grâce à leur routine et leur apprentissage quotidien.